Галицьке дербі між Львовом та Рухом – афіша не найбільш яскрава. Цим клубам нічого ділити, широкої фанатської бази для принципового протистояння їм теж не вистачає, а тренери обох колективів рідко думали про привабливість футболу для глядача. З Карпатами все було набагато веселіше.

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Тим не менш, футболісти не залишились без живої уваги львівської публіки. Навіть у наші важкі часи матч між десятою та п'ятнадцятою командами чемпіонату зібрав вболівальників за парканом – ось наскільки крута УПЛ!

Львів підходив до галицького дербі в статусі андердога. "Містяни" і склад мали значно слабший, і в зоні вильоту перебували, і 6-матчеву безвиграшну серію за плечима мали. Рух теж далекий від ідеалу, однак підопічні Леоніда Кучука трощили Зорю, перемагали Ворсклу й давали бій СК Дніпру-1 – та і загалом у останніх трьох турах вони виграли двічі.

Тим більш неочікуваним стало фіаско "жовто-чорних" у першому таймі. Вони створили лише один момент із вриванням Соломона-Отабора на лівий край карного майданчика. Англієць пробивав з гострого кута, але Ільющенков впорався. Більше Львів нічого не дозволив.

Щонайгірше для рухівців, "містяни" провели пристойну кількість атак. Забити, однак, вдалося лише після стандарту – зате й голів було аж два! На 10-й хвилині Бугай відкрив рахунок, зігравши на добиванні після удару Васильєва зі штрафного.

На 32-й же Крушинський замкнув подачу від Бойка, скориставшись помилкою Паньківа на виході. Це був дебютний гол Богдана в УПЛ. В першому таймі міг і розгром статись, але Бугаю постійно чогось не вистачало в завершальній фазі. У підсумку, відпочивати команди відправились за рахунку 2:0 на користь підопічних Олега Дулуба.

Одразу по перерві банда Леоніда Кучука шокувала своїх відданих фанів у віп-ложі. Бойчук, який замінив травмованого Енохабари на 41-й хвилині, отримав жовту картку на перших секундах другого тайму – а потім вилаявся на арбітра й отримав другу жовту! Рух залишився у меншості. Знаючи характер Григорія Козловського, можна очікувати на скандал.

Втім, ще за три хвилини колектив повернувся у гру, скоротивши відставання в рахунку. Героєм став Таллес, який відзначився завдяки удару з вдалим рикошетом – 2:1! Бреннер забив свій шостий гол у поточному розіграші УПЛ, увірвавшись в топ-3 бомбардирів чемпіонату.

На жаль длянечисленних фанів за парканом, розвитку цей успіх не отримав. Рух на деякий час перехопив ініціативу, але досить швидко Львів вирівняв хід зустрічі. "Містяни" не збиралися ризикувати, захищаючи переможний результат, а у "жовто-чорних" в атаці не виходило нічого. Взагалі. Нуль моментів.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував тріумф підопічних Олега Дулуба – 2:0! Львів виграв галицьке дербі й перервав 6-матчеву безвиграшну серію, та ще й покинув зону вильоту. Команда піднялась одразу на дванадцяту сходинку в турнірній таблиці, набравши 9 очок. Рух залишається десятим із 12 заліковими балами в активі.

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