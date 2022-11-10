Галицкое дерби между Львовом и Рухом – афиша не самая яркая. Этим клубам нечего делить, широкой фанатской базы для принципиального противостояния им тоже не хватает, а тренеры обоих коллективов редко думали о привлекательности футбола для зрителя. С Карпатами всё было намного веселее.

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Тем не менее, футболисты не остались без живого внимания львовской публики. Даже в наши тяжелые времена матч между десятой и пятнадцатой командами чемпионата собрал болельщиков за забором – вот насколько крута УПЛ!

Львов подходил к галицкому дерби в статусе андердога. "Горожане" и состав имели значительно слабее, и в зоне вылета находились, и 6-матчевую безвыигрышную серию за плечами имели. Рух тоже далек от идеала, однако подопечные Леонида Кучука крушили Зарю, побеждали Ворсклу и давали бой СК Днепру-1 – да и вообще в последних трех турах они выиграли дважды.

Тем более неожиданным стало фиаско "желто-чёрных" в первом тайме. Они создали лишь один момент с врыванием Соломона-Отбаора на левый край штрафной площадки. Англичанин пробивал с острого угла, но Ильющенков справился. Больше Львов ничего не позволил.

Что хуже всего для руховцев, "горожане" провели приличное количество атак. Забить, однако, удалось лишь после стандарта – зато и голов было аж два! На 10-й минуте Бугай открыл счет, сыграв на добивании после удара Васильева со штрафного.

На 32-й же Крушинский замкнул подачу от Бойко, воспользовавшись ошибкой Панькива на выходе. Это был дебютный гол Богдана в УПЛ. В первом тайме мог и разгром случиться, но Бугаю постоянно чего-то не хватало в завершающей фазе. В итоге, отдыхать команды отправились при счёте 2:0 в пользу подопечных Олега Дулуба.

Сразу после перерыва банда Леонида Кучука шокировала своих преданных фанатов в вип-ложе. Бойчук, который заменил травмированного Энохабару на 41-й минуте, получил желтую карточку на первых секундах второго тайма – а затем выругался на арбитра и получил вторую желтую! Рух остался в меньшинстве. Зная характер Григория Козловского, можно ожидать скандала.

Впрочем, ещё через три минуты коллектив вернулся в игру, сократив отставание в счёте. Героем стал Таллес, который отличился благодаря удару с удачным рикошетом – 2:1! Бреннер забил свой шестой гол в текущем розыгрыше УПЛ, ворвавшись в топ-3 бомбардиров чемпионата.

К сожалению для немногочисленных фанов за забором, развития этот успех не получил. Рух на некоторое время перехватил инициативу, но довольно быстро Львов выровнял ход встречи. "Горожане" не собирались рисковать, защищая победный результат, а у "желто-чёрных" в атаке не получалось ничего. Вообще. Ноль моментов.

В итоге, финальный свисток зафиксировал триумф подопечных Олега Дулуба – 2:0! Львов выиграл галицкое дерби и прервал 6-матчевую безвыигрышную серию, да ещё и покинул зону вылета. Команда поднялась сразу на двенадцатую строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков. Рух остаётся десятым с 12 зачётными баллами в активе.

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