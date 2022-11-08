"На цьому етапі турніру всі команди хороші. Слабких тут немає. Ми раді, що нам випав один із найтитулованіших клубів Італії та Європи загалом. Тому буде цікаво перевірити свої сили на рівні такої команди.

Після перемоги над Галатасараєм, коли дізналися можливих суперників, чомусь хотілося, щоб нашим суперником став якийсь з італійських клубів – Ювентус чи Інтер. Хоча ми не знаємо цих команд, їх іще не бачили, відповідно, не робили жодного аналізу, зараз тільки розпочнемо цим займатися, готуватися до цього матчу. Чесно кажучи, хотілося якусь титуловану команду в суперники.

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Думаю, що хлопці задоволені, що випав Інтер. Під час перегляду жеребкування на фарт посадив поруч зі собою Мілана Михальчука (рудоволосого нападника команди – прим. Футбол 24). Він "свою роботу зробив" (сміється) – маємо такого суперника, якого хотіли.

Підготовку плануватимемо спільно з головною командою Руха. Швидше за все, багато наших футболістів на зборах уже будуть працювати разом з основою. Тому треба підлаштовувати план підготовки з огляду і на цю гру з Інтером, і на підготовку основної команди", – цитує Пономарьова прес-служба Руха.

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