Атакувальний півзахисник Колоса Станіслав Сорокін перейшов у Львів, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

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21-річний футболіст виступатиме за "синьо-золотих" на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2021/22.

Нагадаємо, Сорокін – вихованець київського Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2017 році. За першу команду "біло-синіх" не провів жодного матчу. У 2020-му перебрався у Колос, за який у поточному сезоні провів лише один матч (проти Вереса).

До слова, Львів після 6-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку, маючи у своєму активі лише 2 очки.

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