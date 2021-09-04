Атакующий полузащитник Колоса Станислав Сорокин перешел во Львов, сообщает официальный сайт ковалевцев.

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21-летний футболист будет выступать за "сине-золотых" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

Напомним, Сорокин – воспитанник киевского Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2017 году. За первую команду "бело-синих" не провел ни одного матча. В 2020-м перебрался в Колос, за который в текущем сезоне провел лишь один матч (против Вереса).

К слову, Львов после 6-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку, имея в своем активе лишь 2 очка.

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