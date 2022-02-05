Львів оголосив про трансфер гравця Шахтаря
22:17 - Читать на русском
Захисник юнацької збірної України Назарій Муравський продовжить кар'єру в складі Львова.
Львів у своїх соцмережах повідомив про трансфер Назарія Муравського з Шахтаря.
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Сума переходу не розголошується, а контракт розрахований на 3 роки. Оборонець виступатиме за "синьо-золотих левів" під 20-м номером.
Додамо, що Муравський провів першу частину сезону у складі Шахтаря, проте виступав за молодіжну команду "гірників". Також він встиг пограти за Маріуполь та захищає кольори юнацької збірної України.
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