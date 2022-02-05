СК Дніпро-1 близький до підписання півзахисника Морейренсе Феліпе Піреса, повідомляє FCDNIPRO.COM.

СК Дніпро-1 знайшов заміну Дубінчаку у сумнозвісному бразильському клубі

Переговори між клубами щодо 26-річного бразильського правого вінгера перебувають на завершальній стадії.

Нагадаємо, Пірес – вихованець РБ Лейпциг. Встиг пограти за австрійські Ліферінг, Зальцбург та Аустрію, німецькі Хоффенхайм і Франкфурт, бразильські Палмейрас та Форталезу, хорватську Рієку.

У поточному сезоні провів за португальський клуб 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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