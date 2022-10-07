Захисник Павло Полегенько продовжить кар'єру у Львові, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Терміни та умови контракту не повідомляються. 27-річний оборонець виступатиме у команді Олега Дулуба під номером 28.

Нагадаємо, Полегенько – вихованець Динамо. У структурі київського клубу перебував з 2011 по 2016 роки. Встиг пограти за Говерлу, кропивницьку Зірку, Маріуполь та Десну. Останнім його клубом був Інгулець, який він покинув у липні 2022-го. Загалом провів в УПЛ 91 матч. З 2012 року Полегенько грав за збірні України різних вікових категорій. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

Дебютувати за нову команду він зможе вже за тиждень – у суботу, 15 жовтня, у матчі 7-го туру УПЛ проти Металіста 1925. Поєдинок 6-го туру проти Шахтаря було перенесено на прохання "гірників".

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