Збірна України з футзалу стартувала в основному раунді відбору чемпіонату світу-2024. Рахунок і огляд матчу Україна – Косово читайте в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2024 з футзалу, кваліфікація. Основний раунд

Україна – Косово – 3:1

Голи: Чернявський, 15, Корсун 24, Мельник, 27 – Кастраті, 2

Через повномасштабну війну в Україні "синьо-жовті" змушені були приймати Косово в Латвії. Це був перший поєдинок команди Олександра Косенка в основному раунді відбору чемпіонату світу-2024.

Україна – Косово: онлайн-трансляція відбіркового матчу ЧС-2024 з футзалу

Поєдинок розпочався невдало для наших – вже на 2-й хвилині українці пропустили. Кастраті підставив голову під удар партрнера і відкрив рахунок. Підопічні Косенка мали моменти, щоб забити у відповідь, однак м'яч ніяк не йшов у ворота – то кіпер, то нефарт, то власна неточність заважали українцям зрівняти.

Лише на 15-й хвилині Чернявський реалізував свій момент. Ігор гарматним ударом під поперечину вирівняв становище. "Синьо-жовті" могли як вийти вперед, так і пропустити ще до перерви – косовари змарнували супершанс, хоча загалом саме Україна мала значно більше моментів у першій 20-хвилинці. Балканці діяли на контратаках, але кілька разів зуміли потурбувати Кирила Ципуна. 1:1 до перерви.

Вже на старті другого тайму стійка врятувала Косово після удару Шотурми зі штрафного. Але на 24-й хвилині наші нарешті повели в рахунку – Корсун отримав пас від Фаренюка, обіграв кіпера і покотив м'яч у порожні ворота. Незабаром прийшов і третій гол, автором якого після розіграшу штрафного став Мельник.

На останні хвилини Косово перейшло на гру в 5 польових. "Синьо-жовті" двічі перехоплювали м'яч і били в порожні ворота – неточно. Десятиметровий пенальті українці теж не забили – Мельник програв дуель воротарю. Рефері дав другий шанс, який Мельник знову змарнував. У підсумку, 3:1. Вольова перемога нашої збірної в першому матчі.

Наступний матч в основному раунді відбору на ЧС-2024 українці зіграють 11 жовтня проти Нідерландів (початок – о 19:00).

На цій стадії кваліфікації 36 збірних розбито на 12 груп по три команди, в яких поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. 12 переможців груп, а також 4 найкращі володарі других місць вийдуть до елітного раунду. Інші вісім володарів других місць братимуть участь у плей-офф основного раунду.

Загалом кваліфікація на ЧС-2024 триватиме більше року і пройде у 5 етапів: попередній раунд, основний раунд (групи з домашніми та виїзними матчами), плей-офф основного раунду (домашні та виїзні матчі), елітний раунд (групи з домашніми та виїзними матчами) та плей-офф елітного раунду (домашні та виїзні матчі).