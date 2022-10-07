Защитник Павел Полегенько продолжит карьеру во Львове, сообщает официальный сайт "горожан".

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Сроки и условия договора не сообщаются. 27-летний защитник будет выступать в команде Олега Дулуба под номером 28.

Напомним, Полегенько – воспитанник Динамо. В структуре киевского клуба находился с 2011 по 2016 годы. Успел поиграть за Говерлу, крапивницкую Зирку, Мариуполь и Десну. Последним его клубом был Ингулец, который он покинул в июле 2022-го. В общей сложности провел в УПЛ 91 матч. С 2012 года Полегенько играл за сборные Украины разных возрастов. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Дебютировать за новую команду он сможет уже через неделю – в субботу, 15 октября, в матче 7-го тура УПЛ против Металлиста 1925. Поединок 6-го тура против Шахтера был перенесен по просьбе "горняков".

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