44-річного фахівця затримав режим самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, коли він приїхав на лікування. Під час допиту він нібито зізнався, що виходив на проїжджу частину під час опозиційних мітингів у 2020 році.

Тренера Львова затримали у Білорусі – режим Лукашенка погрожує навіть позбавленням волі

Як повідомляє білоруська Tribuna, сьогодні, 3 жовтня, Хомутовському винесли вирок. Він отримав 13 діб адміністративного арешту через поширення дописів із Telegram-каналів, які влада визнала екстремістськими. Раніше Василь був підписантом за чесні вибори.

Головний тренер Львова Олег Дулуб заявляв, що коуч воротарів незабаром мав повернутись до занять з командою. У клубі зі Заходу України Василь Хомутовський був працевлаштований від січня.

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