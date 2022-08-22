"Був період, коли Львів намагався якось співпрацювати з Бразилією. І тоді, коли легіонери приїжджали масово, з'ясувалось, що у двох бразильців були підроблені відкріпні листи. Що це? Це офіційний документ, який потім перевіряється у міжнародній трансферній системі.

Львів не буде зніматися з УПЛ, – джерело

Ці документи перевірки не пройшли. Бразильський клуб почав скаржитись у ФІФА і доскаржився до того, що виникла загроза трансферного бану для Львова. І прямо напередодні чемпіонату треба було щось вирішувати. Львів підписав гарантійні листи та виплатив штраф у розмірі 100 тисяч доларів, які були реалізовані від трансферу Володимира Якімця у Кривбас.

Зараз це потребує певного часу, 2-3 дні, тому Львів не знімається з пробігу, Львів буде грати. Там своєчасно виплачується зарплатня і перша гра Львова відбудеться у 2-му турі проти Зорі 27 серпня", – сказав Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує вже у вівторок, 22 серпня, матчем Шахтар – Металіст 1925. Початок зустрічі о 13:00.

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