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Львів офіційно призначив нового тренера

17:22 1693 Читать на русском
Львів офіційно призначив нового тренера
Єгіше Мелікян / Фото з відкритих джерел

У чемпіонаті України з’явилась нова тренерська постать – футбольний клуб Львів офіційно презентував нового наставника команди.

 

Новим тренером футбольного клубу Львів став Єгіше Мелікян, повідомляє офіційний сайт команди. 40-річний фахівець входив до тренерського штабу Володимира Мазяра, якого сьогодні було звільнено з посади наставника Львова – клуб та фахівець прийняли рішення розірвати контракт за спільною згодою сторін.

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Мелікян був асистентом Володимира Мазяра з кінця вересня цього року – він відповідав за тактичну підготовку команди. Нагадаємо, що у Єгіше вже є досвід тренерської роботи – раніше він тренував такі команди як донецький Металург та кам'янська Сталь.

Львів у чемпіонаті України з 8-ма очками посідає останню сходинку. Наступний матч львів’яни проведуть 3 листопада на виїзді проти Динамо.

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