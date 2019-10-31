Львів офіційно призначив нового тренера

У чемпіонаті України з’явилась нова тренерська постать – футбольний клуб Львів офіційно презентував нового наставника команди.

Новим тренером футбольного клубу Львів став Єгіше Мелікян, повідомляє офіційний сайт команди. 40-річний фахівець входив до тренерського штабу Володимира Мазяра, якого сьогодні було звільнено з посади наставника Львова – клуб та фахівець прийняли рішення розірвати контракт за спільною згодою сторін.

Мелікян: Фраза "Україна стала другою батьківщиною" для мене не чергова

Мелікян був асистентом Володимира Мазяра з кінця вересня цього року – він відповідав за тактичну підготовку команди. Нагадаємо, що у Єгіше вже є досвід тренерської роботи – раніше він тренував такі команди як донецький Металург та кам'янська Сталь.

Львів у чемпіонаті України з 8-ма очками посідає останню сходинку. Наступний матч львів’яни проведуть 3 листопада на виїзді проти Динамо.

Кубок України: Олександрія вибила Зорю в серії пенальті та інші результати 1/8 фіналу