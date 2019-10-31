Львів звільнив Мазяра, – ЗМІ

У чемпіонаті України відбулась чергова тренерська відставка.

Футбольний клуб Львів завершив своє співробітництво з головним тренером команди Володимиром Мазяром, повідомляє телеканал Футбол 1. 42-річного фахівця було звільнено у зв’язку з невдалими результатами у Прем’єр-лізі.

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Рішення про відставку було прийнято після поразки від Десни (1:4) в 12-му турі УПЛ. Результат кубкового матчу вже ні на що не впливав. Асистент Мазяра Єгіше Мелікян залишився в клубі. Чи стане він новим головним тренером – не уточнюється.

Нагадаємо, Мазяр очолив Львів на початку вересня цього року. Під його керівництвом клуб набрав два очки в шести матчах УПЛ, забивши при цьому один гол і після 12 турів замикає турнірну таблицю. Окрім того, вчора Львів вилетів з Кубка України від команди Першої ліги – Миная (0:2).

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