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Львів гратиме домашні матчі на Арені Львів, стадіон Україна у резерві

14 липня 21:27 736 Читать на русском
Львів гратиме домашні матчі на Арені Львів, стадіон Україна у резерві
Арена Львів / ФК Зоря Луганськ

Президент Львова Роман Михайлів розповів про кадрову ситуацію в клубі, а також де гратиме команда свої домашні матчі в УПЛ.

"Наразі з першою командою тренуються воротар Богдан Друзь та півзахисник Вадим Янчак. Обидва матимуть шанс закріпитися в ній, адже це молоді та талановиті виконавці, які ще зростатимуть у професійному плані. Кілька гравців Львова також увійшли до дублюючого складу, за яким тренерський штаб першої команди ретельно спостерігає. Тому впевнений, що хлопці матимуть шанс показати себе на найвищому рівні.

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На сезон 2018/2019 клуб заявив Арену Львів. Також ми маємо у резерві стадіон Україна", – цитує Михайліва Sport Arena.

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Україна Арена Львів Львів Львів
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