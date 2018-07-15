Львів гратиме домашні матчі на Арені Львів, стадіон Україна у резерві

Президент Львова Роман Михайлів розповів про кадрову ситуацію в клубі, а також де гратиме команда свої домашні матчі в УПЛ.

"Наразі з першою командою тренуються воротар Богдан Друзь та півзахисник Вадим Янчак. Обидва матимуть шанс закріпитися в ній, адже це молоді та талановиті виконавці, які ще зростатимуть у професійному плані. Кілька гравців Львова також увійшли до дублюючого складу, за яким тренерський штаб першої команди ретельно спостерігає. Тому впевнений, що хлопці матимуть шанс показати себе на найвищому рівні.

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На сезон 2018/2019 клуб заявив Арену Львів. Також ми маємо у резерві стадіон Україна", – цитує Михайліва Sport Arena.