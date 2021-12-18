Хамелюк та Сорокін відтепер не захищатимуть кольори Львова, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Перший став вільним агентом, а от Сорокін повернувся до Колоса, якому належали права на гравця. Хамелюк провів 2 матчі за львів'ян у поточному сезоні, проте результативними діями не відзначався, а Сорокін зіграв у 3 поєдинках.

Зазначимо, що Львів наразі перебуває на 12 місці, маючи в активі 17 очок. Відрив "синьо-золотих левів" від зони вильоту становить 3 пункти.

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