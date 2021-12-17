"У команди важке становище. 8 пенальті не поставили. З Колосом вигадали пенальті. Там не те що руки не було. Уяви, хлопці їдуть 20 годин поїздом. 88 хвилин лягають кістками, щоб на 88-ій вигадати такий пенальті. Ось ми так сіли в роздягальні з опущеними очима. Але ми чесно дивилися один одному у вічі, бо віддали всі сили. Тут уже не футбольне.

Леонов пояснив причини відходу з Миная

Я не засуджую. Люди теж помиляються, мають право на помилку. Дуже важко перебувати на дні турнірної таблиці. Але гадаю, у нас буде все добре. Сподіваюся, тому що бачив хлопців, як вони працюють, їхнє бажання, як вони слухаються. Думаю, у нас буде все гаразд", – поділився Селезньов у коментарі телеканалу Футбол.

Додамо, що Минай наразі посідає передостаннє місце, маючи 10 очок в активі. Нещодавно закарпатський клуб звільнив наставника Ігоря Леонова.

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