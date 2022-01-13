Львів офіційно підписав екс-гравця Олександрії
14:41 - Читать на русском
Хавбек Богдан Мишенко завершив перехід до Львова.
Львів на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Богдана Мишенка.
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Контракт розрахований на 2 роки, а хавбек приєднався на правах вільного агента. Попереднім клубом Мишенка був білоруський Гомель, з яким у гравця завершився контракт.
Додамо, що Богдан у цьому сезоні зіграв 11 матчів за Гомель, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.
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