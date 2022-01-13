Львів на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Богдана Мишенка.

Чорноморець оголосив про повернення своєї екс-зірки

Контракт розрахований на 2 роки, а хавбек приєднався на правах вільного агента. Попереднім клубом Мишенка був білоруський Гомель, з яким у гравця завершився контракт.

Додамо, що Богдан у цьому сезоні зіграв 11 матчів за Гомель, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

Велика дилема Шахтаря: "гірники" ризикують втратити лідера безкоштовно – АПЛ і люди Лєвандовскі