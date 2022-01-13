Чорноморець оголосив про повернення своєї екс-зірки
14:09 - Читать на русском
Одеський Чорноморець продовжує активну трансферну кампанію цієї зими.
Іван Бобко став черговим новачком Чорноморця цієї зими, повідомляє офіційний Instagram клубу.
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"Моряки" не розголошує деталі переходу, так і умови контракту. Нагадаємо, Бобко є вихованцем Чорноморця та був частиною зіркового складу одеситів, який виходив у плей-офф Ліги Європи 2013/14.
За свою кар'єру Іван встиг також пограти за Металіст, угорський Дебрецен, шведську Ескільстуну, казахський Окжетпес, Торпедо Кутаїсі, молдовський Сфинтул та першоліговий ЛНЗ.
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