Львів не втримав перемогу над вірменським Лорі, Колос поступився казахському Жетису: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

Товариські матчі

Львів – Лорі – 1:1

Гол у складі Львова: Велвес, 25 (пен.)

Колос – Жетису – 0:1

Карпати у матчі-трилері вистояли проти данського Кеге – Каніболоцький парирував пенальті

Львів у своєму останньому матчі на турецьких зборах зустрічався з вірменським Лорі. "Синьо-золоті" зуміли вийти вперед в середині першого тайму – бразильський півзахисник Велвес відзначився з пенальті. Однак втримати переможний рахунок команді не вдалося. За сім хвилин до кінця матчу Львів все-таки пропустив.

Вже завтра, 12 лютого, львів’яни вирушать до рідного міста і після двох вихідних розпочнуть підготовку до першого матчу чемпіонату – на виїзді проти Олімпіка 22 лютого.

Колос у своєму третьому поєдинку на другому зборі зіграв проти казахського Жетису. П’ята команда казахської Прем’єр-Ліги у середині тайму скористалась помилкою досвідченого півзахисника "хліборобів" Євгена Задої і вийшла вперед.

В цілому вся гра пройшла у рівній боротьбі з невеликою кількістю гольових моментів. Як наслідок, підопічні Руслана Костишина не зуміли створити справжньої небезпеки біля воріт суперника і команда з Талдикургана святкувала мінімальну перемогу. Свій наступний контрольний матч Колос зіграє вже завтра, 12 лютого, проти узбецького Навбахора.

Динамо не змогло переграти БАТЕ в спарингу – заявка Бущана на статус основного та фатальна поразка інертного українця