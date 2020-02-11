Динамо – БАТЕ: Вербіч виходить із тіні, а Бущан робить вагому заявку на основу навесні

Київське Динамо долає барісавський БАТЕ після першого тайму контрольного матчу. Проміжний звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Контрольний поєдинок

Динамо – БАТЕ – 1:0

Гол: Вербіч, 34

Динамо – БАТЕ: онлайн-трансляція матчу

Активніше матч розпочав віце-чемпіон України. Уже на 2-й хвилині Караваєв, який вийшов на правому фланзі півзахисту, вискочив із глибини на побачення з голкіпером, але лайнсмен підняв прапорець – офсайд. БАТЕ миттєво відповів ударом Віллюмсона з лінії штрафного, який ефектно парирував Бущан.

У стартові хвилини "біло-сині" активно використовували високий пресинг. Зокрема, Караваєв і Русин постійно тиснули на оборону та голкіпера БАТЕ, змушуючи білорусів помилятися. Ця ж зв'язка "динамівців" могла організувати швидкий гол, але Чічкан перехопив простріл універсала киян на молодого форварда.

Поступово "жовто-сині" перехопили ініціативу, але переважно тримали м'яч у центрі поля. Це змусило Динамо опанувати гру на контратаках, що кілька разів могло дати результат. Проте, одну з таких атак "запоров" Шапаренко, відпасувавши на суперника, а в іншій перспективний навіс Миколенко не знайшов адресата. У середині тайму кияни повернули ситуацію під свій контроль, але навіть зі стандартів не могли створити реальні нагоди забити.

Тоді ж команди обмінялися напівмоментами. Спочатку Бущан ногою парирував удар Нехайчика після виходу віч-на-віч, а його візаві Чічкан відбив постріл Вербіча за діагоналлю. А на 34-й хвилині "динамівці" відкрили рахунок. Шапаренко у невластивій йому манері жорстко поборовся і відібрав м'яч, далі відкинув праворуч на Кендзьору, а поляк прострілив уздовж воріт на Вербіча – словенець у падінні ефектно замкнув передачу оборонця.

Подвоїти перевагу Динамо перед перервою міг Русин. Назарій отримав м'яч на підступах до штрафного й пробив із лінії – знову сейв Чічкана. Другий тайм покаже, чи надовго воротар БАТЕ вберіг команду з Барісава від більшої кількості пропущених м'ячів.