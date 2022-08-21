Головний тренер "містян" Олег Дулуб спростував інформацію про те, що група гравців Львова збунтувалася проти умов контрактів та відмовилася виходити на матч 1-го туру проти Миная.

"Ця версія не витримує перевірки логікою. У нас у клубі 3 воротарі та 13 польових гравців підписували довгострокові контракти, як мінімум минулого року.

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Зарплата виплачується вчасно. Не потрібно шукати "зраду", там де її немає", – сказав Дулуб у коментарі "ТаТоТаке".

До слова, джерело також отримало підтвердження від керівництва УПЛ, що сезон для Львова розпочнеться 27 серпня домашнім матчем проти Зорі.

Нагадаємо, на тлі чуток про перенесення поєдинку першого туру між Минаєм і Львовом з'явилась інформація про проблеми у львівському клубі і можливе зняття "містян" з розіграшу УПЛ.

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