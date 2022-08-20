Величезні кадрові проблеми виникли у Львова, стверджує Спортивка.

"Ставили питання, чи буде взагалі футбол": директорка Арени Львів оцінила готовність поля до старту сезону УПЛ

Група футболістів відмовилася підписувати контракти на запропонованих клубом умовах. Львів не встигав виставити повноцінну команду на матч першого туру з Минаєм, тому попросив перенести зустріч. Цей запит УПЛ вже задовольнила. Існує варіант, що "містяни" взагалі не зможуть стартувати у новому розіграші чемпіонату України, але це виглядає малоймовірно.

Нагадаємо, серед минулорічних учасників УПЛ цей сезон точно пропускають Десна та Маріуполь, які стали головними жертвами вторгнення Росії.

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