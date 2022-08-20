Львів ризикує взагалі не стартувати в УПЛ – клуб зіткнувся з катастрофічною нестачею гравців
Далеко не всі команди української Прем'єр-ліги змогли вчасно вирішити питання комплектації складу.
Величезні кадрові проблеми виникли у Львова, стверджує Спортивка.
"Ставили питання, чи буде взагалі футбол": директорка Арени Львів оцінила готовність поля до старту сезону УПЛ
Група футболістів відмовилася підписувати контракти на запропонованих клубом умовах. Львів не встигав виставити повноцінну команду на матч першого туру з Минаєм, тому попросив перенести зустріч. Цей запит УПЛ вже задовольнила. Існує варіант, що "містяни" взагалі не зможуть стартувати у новому розіграші чемпіонату України, але це виглядає малоймовірно.
Нагадаємо, серед минулорічних учасників УПЛ цей сезон точно пропускають Десна та Маріуполь, які стали головними жертвами вторгнення Росії.
Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?