В матче 24-го тура УПЛ Мариуполь на своем поле уступил Львову. Отчет о поединке читайте не "Футбол 24".

Мариуполь после длительной паузы наконец-то вернулся на родной стадион. Кроме того, впервые за долгое время хозяева вышли на матч без травмированных футболистов. Тем интереснее обещало быть противостояние,особенно учитывая то, какой ход набрал Львов в последних матчах.

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Команды начали игру на встречных курсах, однако обоим коллективам не хватало акцентированного завершающего удара. Первый опасный момент возник на 13-й минуте: Артем Бондаренко решился на удар низом по центру – Александр Ильющенков среагировал на выстрел. В ответ Альваро отдал навесную передачу на дальнюю штангу на Энеса Махмутовича, который остался один перед воротами Мариуполя. К сожалению, люксембургский легионер Львова пробил головой выше ворот.

Впоследствии команды снова обменялись моментами: сначала после подачи с углового мяч едва не залетел в ворота "азовцев", а через мгновение Дмитрий Топалов бил в ближний угол "горожан" – Илющенков в падении потянул сферу.

Настойчивость полузащитника молодежной сборной Украины в конце концов дала результат. В середине тайма Топалов подхватил мяч на правом фланге, легко сместился по коридору между защитниками по линии штрафной в центр и мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Уже в следующей атаке Львов сравнял. Ренан отдал на Дмитрия Семенива на линии штрафной, тот прошел с мячом к одиннадцатиметровой отметке и покатил мимо Олега Кудрика. Для Семенива, который лишь в феврале присоединился ко Львову, этот гол стал дебютным в рамках УПЛ.

За три минуты до конца первого тайма Кудрик в падении спас Мариуполь от второго гола, вовремя среагировав на выстрел Семенива в левый угол ворот. И почти сразу супершанс упускает Ренан: после ошибки защитников бразилец подобрал мяч, обыграл двух защитников и голкипера и с левого фланга запустил мяч в считанных сантиметрах от дальней стойки.

Первая же атака Львова после перерыва завершилась угловым: Алексей Довгий замыкал навес на дальней штанге – прямо в руки Кудрику. Андрей Кулаков в следующей атаке вывел Мариуполь вперед, но арбитр гол отменил из-за положения вне игры – Очеретько мешал Ильющенкову в момент удара. К слову, VAR на матче не работал.

Команды подкупали своей самоотверженностью и игрой без центра поля – ожесточенная борьба шла на каждом участке. Андрей Кулаков после навеса с правого фланга от Кирюханцева перспективно пробивал головой – рядом со штангой. Впоследствии Фране Чиряк угрожал воротам Мариуполя сначала выстрелом в угол ворот, а затем попыткой выпросить пенальти.

В середине второго тайма Сагуткин едва не вызвал потасовку на поле, выполнив грязный подкат против Казлаускаса. Арбитру удалось обуздать эмоции футболистов, выписав обоим сторонам по "горчичнику".

Последняя треть была за гостями. Подопечные Остапа Маркевича создавали много опасности у ворот гостей, но защита Львова работала безупречно. На последних минутах Довгий целил в девятку – Кудрик не без проблем перевел мяч на угловой. После выполнения стандарта Махмутович добил мяч в сетку после нескольких отскоков и вывел "горожан" вперед. Футболисты Мариуполя пытались доказать арбитру, что сфера попала в руку Казлаускасу, однако рефери своего решения не изменил. Уже в добавленное время арбитр выписал Кулакову желтую карточку за симуляцию.

Победа принесла Львову 28 очков и подняла в турнирной таблице на девятое место, Мариуполь с 22-ю баллами остался одиннадцатым.

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