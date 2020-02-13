"Львів любив Карпати, любить і буде любити", – Садовий пояснив ухвалу рішення про передачу землі в оренду "левам"

Мер Львова Андрій Садовий розповів про підтримку Карпат міською владою.

"Футбольний клуб – структура, яка завжди була гордістю громади. Розумію сьогоднішню непросту ситуацію, тому що у них є серед засновників дуже серйозні олігархи, які чомусь зараз не фінансують клуб.

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Можливо, пора повертатися до ідеї створення народної команди. Важливо почути думку львів'ян. Повинно бути велике публічне обговорення. Сьогоднішнє рішення – легітимний старт цього процесу. Можливо, дай Боже, ми сьогодні розпочнемо новий етап розвитку нашого клубу Карпати.

Клуб користується земельною ділянкою. Вони отримали від міста стадіон за 1 гривню, і так далі буде – тут ніяких проблем немає. Можливо, депутати мають потребу в більшому роз'ясненні, адже ми бачимо сам процес, гру.

Вибачте мені, серед засновників клубу є дві дуже заможні людини, які не фінансують клуб. Чому вони не фінансують? Ми всі переживаємо. Думаю, Львів любив Карпати, любить і завжди буде любити. Можете мати гарантію", – поділився Садовий в коментарі НТА.

Нагадаємо, львівська міськрада з другої спроби передала стадіон Україна в оренду Карпатам. Раніше, 23 січня, депутати провалили це питання на сесії Львівської міськради, віддавши лише 18 голосів "за".

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