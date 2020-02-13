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"Львов любил Карпаты, любит и будет любить", – Садовой объяснил принятие решения о передаче земли в аренду "львам"

15:50 58 Читати українською
"Львов любил Карпаты, любит и будет любить", – Садовой объяснил принятие решения о передаче земли в аренду "львам"
Андрей Садовой / 24 Канал

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о поддержке Карпат городскими властями.

"Футбольный клуб – структура, которая всегда была гордостью общины. Понимаю сегодняшнюю непростую ситуацию, потому что у Карпат среди основателей очень серьезные олигархи, которые почему-то сейчас не финансируют клуб.

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Возможно, пора возвращаться к идее создания народной команды. Важно услышать мнение львовян. Должно быть большое публичное обсуждение. Сегодняшнее решение – легитимный старт этого процесса. Возможно, дай Бог, мы сегодня начнем новый этап развития нашего клуба Карпаты.

Клуб пользуется земельным участком. Они получили от города стадион за 1 гривну, и так далее будет – здесь никаких проблем нет. Возможно, депутаты нуждаются в большем разъяснении, ведь мы видим сам процесс, игру.

Простите меня, среди основателей клуба есть два очень состоятельных человека, которые не финансируют клуб. Почему они не финансируют? Мы все переживаем. Думаю, Львов любил Карпаты, любит и всегда будет любить. Вы можете иметь гарантию", – поделился Садовой в комментарии НТА.

Напомним, львовский горсовет со второй попытки передала стадион Украины в аренду Карпатам. Ранее, 23 января, депутаты провалили этот вопрос на сессии Львовского горсовета, отдав лишь 18 голосов "за".

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