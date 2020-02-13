Карпати отримають землю від міської ради Львова – клуб повинен виконати певні вимоги

ФК Карпати отримав в оренду землі стадіону Україна за рішенням львівської Міськради.

Львівська міська рада прийняла передачу в довготривалу оренду ФК Карпати землі стадіону Україна. Відповідну ухвалу підтримали 56 депутатів, повідомляє Форпост.

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Договір оренди укладуть на 8 років. Загальна площа території – 8,1 га. За це Карпати платитимуть місту 2,15 млн гривень на рік. Футбольна команда матиме можливість проводити там тренування, а також планує реконструювати стадіон.

Обов'язковою умовою оренди є створення міськрадою Народної команди Карпати та безоплатна передача корпоративних прав ФК Карпати у власність територіальної громади міста Львова. Це гарантує Народній команді Карпати продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону Україна, тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок, необхідних для їх належного функціонування на пільгових засадах. В обмін міськрада обіцяє фінансування на розвиток футболу, зокрема дитячого.

Нагадаємо, це вже друга спроба передачі стадіону Україна в оренду Карпатам. Раніше, 23 січня, депутати провалили це питання на сесії Львівської міськради, віддавши лише 18 голосів "за".

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