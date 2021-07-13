"Те, що зараз відбувається, важко назвати футбольними баталіями. Найменше, що може зробити влада – не заважати, найкраще – підтримати свої команди. Спробуємо це зробити. Сьогодні окремо поговорив з міністром Гутцайтом, головою федерації футболу Павелком та власниками трьох львівських футбольних клубів.

Рух поставив ультиматум УАФ через заборону проводити матчі на стадіоні Україна – клуб готовий припинити існування

Арена-Львів – це державна власність у підпорядкуванні Міністерства молоді та спорту. За їхнім аналізом, вони виставили свою обґрунтовану ціну за матч. Менеджмент не готовий працювати собі в збиток і це очевидна річ.

Україна – це комунальний стадіон, який належить місту. Минулого тижня ми дізнались, що його позбавили прав на проведення матчів Прем’єр-ліги. Вже надіслали відповідний запит, щоб дізнатись причини такого рішення. Наступним кроком буде виправлення усіх зауважень у найкоротший термін.

Нам важливо, щоб міський стадіон мав можливість приймати усі спортивні події. Це питання репутації і доходів нашої громади. Запрошую усіх зустрітись за круглим столом у Львові. Ми маємо проговорити найдрібніші деталі і прийти до спільного рішення. Для мене важливим є якісне функціонування двох арен та усіх футбольних клубів. Це єдиний можливий вихід для збереження львівського футболу і здорової спортивної атмосфери", – йдеться у зверненні Садового на Facebook.

Нагадаємо, на стадіоні Україна не можна проводити матчі УПЛ, оскільки арена була понижена з 3-ї категорії. Львівський Рух мав намір проводити там свої домашні матчі, через що погрожує зняттям з чемпіонату.

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