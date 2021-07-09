"Розправою мене не залякаєш": Рух та ФК Львів намагалися змусити керівників Арени Львів знизити плату за оренду
Перший заступник директора Арени Львів Юрій Майборода відреагував на заяву ФК Рух стосовно оплати підігріву газону на стадіоні.
"Мене "трафляє", коли я бачу такі маніпуляції. Мене дістає, коли люди поводяться так необ'єктивно і намагаються перевести стрілки на когось. Рух постійно намагався уникнути, на їхню думку, будь-яких зайвих витрат (а на нашу думку – обґрунтованих) на те, щоб газон був у нормальному стані, щоб на ньому можна було грати, в тому числі збірній України.
Рух поставив ультиматум УАФ через заборону проводити матчі на стадіоні Україна – клуб готовий припинити існування
Неправда, що Рух і Львів готові були платити за підігрів. Вони завжди намагалися уникнути плати за підігрів поля, за освітлення. Вони постійно відмовлялися, а ми все одно були змушені підтримувати газон в хорошому стані, оскільки Арена Львів успішна і безпрограшна для збірної України. Вона і для нас такою є. Плюс іміджеві моменти.
Тому ми завжди дбали, дбаємо і будемо дбати. Але поступатися, щоб нам руки викручували і об нас витирали ноги – це неправильно. Свої фінансові можливості вони використовують на власний розсуд, це їхня справа, але несправедливо, необ'єктивно і підло робити з нас дурнів в цій ситуації.
Чи правда, що погрозами та інформаційним тиском нас змусили підписати угоду про оренду Арени Львів Руху та ФК Львів за 123 тисячі за матч? Так, це було. Але я не хочу вдаватися в деталі, це буде некоректно. Але загалом, то так, мене змушували погодитися навіть на меншу суму – 105 тисяч і 10% від проданих квитків. Це мені ще вдалося вивернутися і витягнути з них 125 тисяч і 30% відповідно. Фізичною розправою мене не налякаєш, застосовували вплив на людей, з якими я спілкуюся, в тому числі на посадових осіб. Треба було враховувати ситуацію", – поділився Майборода у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, Рух звернувся до УАФ в ультимативній формі, аби отримати дозвіл проводити домашні матчі на стадіоні Україна. В інакшому випадку львівський клуб погрожує знятись з першості.
Шахтар завершив перший збір нічиєю проти Шальке – повернення Ісмаїлі та лідерів збірної України