"Мене "трафляє", коли я бачу такі маніпуляції. Мене дістає, коли люди поводяться так необ'єктивно і намагаються перевести стрілки на когось. Рух постійно намагався уникнути, на їхню думку, будь-яких зайвих витрат (а на нашу думку – обґрунтованих) на те, щоб газон був у нормальному стані, щоб на ньому можна було грати, в тому числі збірній України.

Рух поставив ультиматум УАФ через заборону проводити матчі на стадіоні Україна – клуб готовий припинити існування

Неправда, що Рух і Львів готові були платити за підігрів. Вони завжди намагалися уникнути плати за підігрів поля, за освітлення. Вони постійно відмовлялися, а ми все одно були змушені підтримувати газон в хорошому стані, оскільки Арена Львів успішна і безпрограшна для збірної України. Вона і для нас такою є. Плюс іміджеві моменти.

Тому ми завжди дбали, дбаємо і будемо дбати. Але поступатися, щоб нам руки викручували і об нас витирали ноги – це неправильно. Свої фінансові можливості вони використовують на власний розсуд, це їхня справа, але несправедливо, необ'єктивно і підло робити з нас дурнів в цій ситуації.

Чи правда, що погрозами та інформаційним тиском нас змусили підписати угоду про оренду Арени Львів Руху та ФК Львів за 123 тисячі за матч? Так, це було. Але я не хочу вдаватися в деталі, це буде некоректно. Але загалом, то так, мене змушували погодитися навіть на меншу суму – 105 тисяч і 10% від проданих квитків. Це мені ще вдалося вивернутися і витягнути з них 125 тисяч і 30% відповідно. Фізичною розправою мене не налякаєш, застосовували вплив на людей, з якими я спілкуюся, в тому числі на посадових осіб. Треба було враховувати ситуацію", – поділився Майборода у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Рух звернувся до УАФ в ультимативній формі, аби отримати дозвіл проводити домашні матчі на стадіоні Україна. В інакшому випадку львівський клуб погрожує знятись з першості.

Шахтар завершив перший збір нічиєю проти Шальке – повернення Ісмаїлі та лідерів збірної України