Львів більше не розраховує на свого капітана – Дулуб озвучив претензії до зіркового легіонера
Головний тренер "містян" Олег Дулуб розповів про кадрові зміни у команді – черговою жертвою білоруса став люксембуржець Енес Махмутовіч.
"Нам довелося відмовитися від Алваро через невідповідність рівня його вимог тому, як він поводиться. Шина отримав хорошу фінансову пропозицію із Казахстану. Він попросив керівництво відпустити його в оренду. Він залишається гравцем нашого клубу, якщо щось піде не так, він повернеться.
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Пернамбуко орендував Шериф. Махмутовіч – кваліфікований гравець, але не дотягує за швидкістю. Ми проводили тестування, яке показало, що у нас досить швидка команда. Якщо захисник повільний, то ми не зможемо підняти лінію оборони і нам доведеться захищатися біля свого штрафного майданчика. Це, своєю чергою, забиратиме у нас багато сил при виході в атаку.
Брікнер покинув команду, тому що на його місце прийшов кваліфікованіший футболіст Васильєв. Тут немає нічого особистого, чисто професійне", – сказав Дулуб у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Махмутовіч приєднався до Львова у серпні 2020 року. У поточному сезоні він провів за "містян" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Також в його активі є 20 поєдинків у складі збірної Люксембургу. Його конракт з "синьо-золотими" чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.
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