"Нам довелося відмовитися від Алваро через невідповідність рівня його вимог тому, як він поводиться. Шина отримав хорошу фінансову пропозицію із Казахстану. Він попросив керівництво відпустити його в оренду. Він залишається гравцем нашого клубу, якщо щось піде не так, він повернеться.

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Пернамбуко орендував Шериф. Махмутовіч – кваліфікований гравець, але не дотягує за швидкістю. Ми проводили тестування, яке показало, що у нас досить швидка команда. Якщо захисник повільний, то ми не зможемо підняти лінію оборони і нам доведеться захищатися біля свого штрафного майданчика. Це, своєю чергою, забиратиме у нас багато сил при виході в атаку.

Брікнер покинув команду, тому що на його місце прийшов кваліфікованіший футболіст Васильєв. Тут немає нічого особистого, чисто професійне", – сказав Дулуб у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Махмутовіч приєднався до Львова у серпні 2020 року. У поточному сезоні він провів за "містян" 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Також в його активі є 20 поєдинків у складі збірної Люксембургу. Його конракт з "синьо-золотими" чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

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