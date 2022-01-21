"Нам пришлось отказаться от Алваро из-за несоответствия уровня его требований тому, как он ведет себя. Шина получил хорошее финансовое предложение из Казахстана. Он попросил руководство отпустить его в аренду. Он остается игроком нашего клуба, если что-нибудь пойдет не так, он вернется.

Львов объявил о трансфере африканца – он является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной

Пернамбуко арендовал Шериф. Махмутович – квалифицированный игрок, но не дотягивает по скорости. Мы проводили тестирование, которое показало, что у нас достаточно быстрая команда. Если защитник медленный, то мы не сможем поднять линию обороны и нам придется защищаться у своей штрафной. Это, в свою очередь, будет забирать у нас много сил при выходе в атаку.

Брикнер покинул команду, так как на его место пришел более квалифицированный футболист Васильев. Здесь нет ничего личного, чисто профессиональное", – сказал Дулуб в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Махмутович присоединился ко Львову в августе 2020 года. В текущем сезоне он провел за "горожан" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Также в его активе 20 поединков в составе сборной Люксембурга. Его конракт с "сине-золотыми" действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Трансферы УПЛ зима-2022 – продажа Миколенко и затишье от Динамо, два бразильца в Шахтере и другие переходы