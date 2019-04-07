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Львів – Зоря: післяматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

18:10 313 Читать на русском
Львів – Зоря: післяматчева прес-конференція Юрія Вернидуба
Юрій Вернидуб / Футбол 24

Головний тренер луганців Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди у чвертьфінальному матчі Кубка України проти Львова.

 
Богдан Лєднєв 48’
48’ Богдан Лєднєв

"Кубкові ігри складаються з одного матчу і у тих, хто проходить далі, повинен бути характер. Не забуду ніколи, як в той час, коли я ще був маленький, в чемпіонаті СРСР донецький Шахтар завжди вважали кубковою командою. Вони часто доходили до фіналу або ж вигравали.

Ефектний гол Лєднєва зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Зоря

Я казав хлопцям, що нам потрібно зробити все від себе залежне, щоб пройти далі. Зараз ми вийшли в півфінал. Залишився один крок до фіналу, а там, життя покаже, що і як буде. Що стосується гри, то вона була бойовою. Всі бачили, що було на полі, коментувати не хочу. Найважливіше, що ми виграли 1:0 і повертаємося додому з перемогою.

Не буду нікого з гравців відзначати. У нас немає зірок, у нас команда. Хлопці це знають. Я десятий рік працюю в Зорі. У нас є команда, є колектив. Інших принципів у нас бути не може", – передає слова Вернидуба прес-служба Зорі.

Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України

Теги
Кубок України Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Львів - Зоря
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