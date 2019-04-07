Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України

В рамках чвертьфінального поєдинку Кубка України Зоря завдяки голу Богдана Лєднєва переграла Львів (0:1).

Перший тайм зустрічі пройшов за відчутної переваги Зорі, яка швидко захопила контроль над м'ячем та проводила позиційні атаки. "Мужики" старалися доводити їх до логічного завершення: так, на 16-й хвилині Лєднєв пробив слабенько для голкіпера, на 23-й Сілас вдарив з дистанції поруч зі стійкою, а на 33-й з меж штрафного стріляв Лєднєв – Сарнавський з другої спроби спіймав м'яч. Львову ж нічого не вдавалося – команда не могла знайти свій темп, а з моментів можна згадати хіба що дуже неточні постріли Педро та Пернамбукко.

Свою перевагу трансформувати в гол Зоря змогла одразу по перерві зусиллями Лєднєва, який на 47-й хвилині прямим ударом зі штрафного влучив під саму поперечину. У наступній же атаці Карваєв міг одразу і добити господарів, прибравши у карному майданчику Борзенка, однак Олександр пробив у сантиметрах від каркасу воріт. Львів'яни відповіли неточним замиканням Адамюка, а Зоря продовжила тринькати моменти: зокрема, на 65-й м'яч після пострілу Сіласа витягнув з кута Сарнавський, а на 67-й Тимчик з рикошетом пробив у протихід голкіперу – стійка врятувала "містян".

Ситуація була критичною, але Львів зумів зібратися та перехопити ініціативу, в останні 15 хвилин кілька разів потривоживши оборону суперника. Якщо удар Шини з лежачої позиції на 76-й хвилині був слабеньким для Махарадзе, то на 82-й відверто не пощастило: Пернамбукко обіграв усіх на фланзі, увірвався у штрафний і влучив у плече голкіпера. На 85-й же після його прострілу Шина схибив з вбивчої позиції.

Львів'яни билися до останніх хвилин, але Зоря змогла мобілізувати сили та втримати потрібний рахунок. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі, яка стала півфіналістом Кубка України.

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