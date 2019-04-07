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Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України

15:55 2554 Читать на русском
Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України
Львів – Зоря – 0:1

В рамках чвертьфінального поєдинку Кубка України Зоря завдяки голу Богдана Лєднєва переграла Львів (0:1).

 
Богдан Лєднєв 48’
48’ Богдан Лєднєв

Перший тайм зустрічі пройшов за відчутної переваги Зорі, яка швидко захопила контроль над м'ячем та проводила позиційні атаки. "Мужики" старалися доводити їх до логічного завершення: так, на 16-й хвилині Лєднєв пробив слабенько для голкіпера, на 23-й Сілас вдарив з дистанції поруч зі стійкою, а на 33-й з меж штрафного стріляв Лєднєв – Сарнавський з другої спроби спіймав м'яч. Львову ж нічого не вдавалося – команда не могла знайти свій темп, а з моментів можна згадати хіба що дуже неточні постріли Педро та Пернамбукко.

Свою перевагу трансформувати в гол Зоря змогла одразу по перерві зусиллями Лєднєва, який на 47-й хвилині прямим ударом зі штрафного влучив під саму поперечину. У наступній же атаці Карваєв міг одразу і добити господарів, прибравши у карному майданчику Борзенка, однак Олександр пробив у сантиметрах від каркасу воріт. Львів'яни відповіли неточним замиканням Адамюка, а Зоря продовжила тринькати моменти: зокрема, на 65-й м'яч після пострілу Сіласа витягнув з кута Сарнавський, а на 67-й Тимчик з рикошетом пробив у протихід голкіперу – стійка врятувала "містян".

Ситуація була критичною, але Львів зумів зібратися та перехопити ініціативу, в останні 15 хвилин кілька разів потривоживши оборону суперника. Якщо удар Шини з лежачої позиції на 76-й хвилині був слабеньким для Махарадзе, то на 82-й відверто не пощастило: Пернамбукко обіграв усіх на фланзі, увірвався у штрафний і влучив у плече голкіпера. На 85-й же після його прострілу Шина схибив з вбивчої позиції.

Львів'яни билися до останніх хвилин, але Зоря змогла мобілізувати сили та втримати потрібний рахунок. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Зорі, яка стала півфіналістом Кубка України.

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Зоря Зоря Кубок України Львів Львів Львів - Зоря
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