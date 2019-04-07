Львов – Заря: послематчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба

Главный тренер луганчан Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Львова.

"Кубке игры состоят из одного матча и у тех, кто проходит дальше, должен быть характер. Не забуду никогда, как в то время, когда я еще был маленький, в чемпионате СССР донецкий Шахтер всегда считали кубковой командой. Они часто приходили к финалу или же выигрывали.

Эффектный гол Леднева со штрафного в видеообзоре матча Львов– Заря

Я говорил ребятам, что нам нужно сделать все от себя зависящее, чтобы пройти дальше. Сейчас мы вышли в полуфинал. Остался один шаг до финала, а там, жизнь покажет, что и как будет. Что касается игры, то она была боевой. Все видели, что было на поле, комментировать не хочу. Самое важное, что мы выиграли 1:0 и возвращаемся домой с победой.

Не буду никого из игроков отмечать. У нас нет звезд, у нас команда. Ребята это знают. Я десятый год работаю в Заре. У нас есть команда, есть коллектив. Других принципов у нас быть не может", – передает слова Вернидуба пресс-служба Зари.

Заря минимально победила Львов и вышла в полуфинал Кубка Украины