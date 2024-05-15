Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чому Георгій Судаков не потрапив навіть до заявки Шахтаря на вирішальний бій в Кубку України.

"На жаль, Судаков отримав пошкодження. Чи надовго він вибув? Сподіваюсь, що ненадовго", – поділився Ребров на передматчевій студії в ефірі каналу ICTV.

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Додамо, що Георгій зіграв майже повний матч проти Динамо – Судакова замінили на 84-й хвилині. Хавбек вирішив долю чемпіонства, забивши єдиний гол з пенальті.

У поточному сезоні Судаков провів 34 матчі за Шахтар, в яких відзначив 10 голами та 6 асистами. Вже у червні збірна України розпочне участь на Євро-2024, а Георгій є основним гравцем "синьо-жовтих".

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