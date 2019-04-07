Ефектний гол Лєднєва зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Зоря

Львів у рідних стінах вдома мінімально поступився Зорі та вибув з розіграшу Кубка України.

Перший тайм зустрічі пройшов за відчутної переваги Зорі, яка швидко захопила контроль над м'ячем та проводила позиційні атаки, але втілити свою перевагу у гол не вийшло.

Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України

По перерві луганці таки спромоглися забити: Лєднєв виконав фактично еталонний удар зі штрафного – 1:0. Відразу після забитого м'яча Зоря могла подвоїти перевагу, але Караваєв не схибив. У останні хвилини зустрічі Львів побіг вперед і змусив захисників луганців попітніти, але гол Лєднєва так і залишився єдиним у звітному матчі. Підопічні Вернидуба вийшли у півфінал Кубка України.