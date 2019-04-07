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Ефектний гол Лєднєва зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Зоря

17:04 97 Читать на русском
Ефектний гол Лєднєва зі штрафного у відеоогляді матчу Львів – Зоря
Львів – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Львів у рідних стінах вдома мінімально поступився Зорі та вибув з розіграшу Кубка України.

 
Богдан Лєднєв 48’
48’ Богдан Лєднєв

Перший тайм зустрічі пройшов за відчутної переваги Зорі, яка швидко захопила контроль над м'ячем та проводила позиційні атаки, але втілити свою перевагу у гол не вийшло.

Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України

По перерві луганці таки спромоглися забити: Лєднєв виконав фактично еталонний удар зі штрафного – 1:0. Відразу після забитого м'яча Зоря могла подвоїти перевагу, але Караваєв не схибив. У останні хвилини зустрічі Львів побіг вперед і змусив захисників луганців попітніти, але гол Лєднєва так і залишився єдиним у звітному матчі. Підопічні Вернидуба вийшли у півфінал Кубка України.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Зоря Зоря Кубок України Відеоновини Львів Львів Львів - Зоря
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