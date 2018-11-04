Перша ліга: СК Дніпро-1 впевнено обіграв Рух, Оболонь-Бровар здолав Миколаїв

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Манчестер Сіті знищив Саутгемптон перед Шахтарем, став одноосібним лідером АПЛ і повторив 90-річне досягненняАнглія — 18:53 1194
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Шахтар – Динамо: справедливість перемоги Фонсеки, рекорди сезону Хацкевича і ключовий момент матчуУкраїна — 17:20 2949
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