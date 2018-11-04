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Перша ліга: СК Дніпро-1 впевнено обіграв Рух, Оболонь-Бровар здолав Миколаїв

18:50 234 Читать на русском
Перша ліга: СК Дніпро-1 впевнено обіграв Рух, Оболонь-Бровар здолав Миколаїв
Перша ліга: СК Дніпро-1 впевнено обіграв Рух, Оболонь-Бровар здолав Миколаїв

Завершились матчі 16 туру Першої ліги України. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Оболонь-Бровар вдома обіграв Миколаїв, матч закінчився з рахунком 2:1.

Друга ліга: Гірник розбомбив Миколаїв-2 сімома голами, Полісся обіграло Минай Кополовця та Кобіна

СК Дніпро-1 обіграв Рух, господарям допомогло вилучення футболіста гостей.

Перша ліга, 16 тур87

Оболонь-Бровар – Миколаїв – 2:1

Голи: Покотилюк, 17, Мединський, 79 – Дмитренко, 90

Вилучення: Покотилюк,

СК Дніпро-1 – Рух – 3:0

Голи: Назаренко, 29, Когут, 71, Войцеховський, 90+5

Вилучення: Буй, 60

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