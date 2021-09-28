У поєдинку 10-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги Львів змушений прийняти СК Дніпро-1 не на рідному стадіоні.

Матч перенесли через підготовку Арени Львів до матчу збірної України, повідомляє офіційна Instagram-сторінка клубу.

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Львів прийме дніпровців на резервному стадіоні. Запасна арена "містян" – Тернопільський міський стадіон імені Шухевича. Місцева Нива найближчий тур Першої ліги проведе в гостях, тож жодних змін календаря через тимчасовий переїзд Львова не станеться.

До слова, дата і час поєдинку не змінилися. Матч Львів – СК Дніпро відбудеться у суботу, 2 жовтня. Початок о 17:00.

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