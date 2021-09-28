Харків'яни знімуть загороджувальну сітку на гостьовому секторі Південної трибуни, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кривбас відмежував фанів Металіста залізними ґратами – шокуючі фото

"Одним із ключових чинників взаємоповаги й цивілізованості є рівноправність у ставленні до учасників футбольного матчу, зокрема, до вболівальників гостьової команди. Ми з любов’ю ставимося до своїх фанів, які грають виняткову роль у життєдіяльності футбольного клубу Металіст.

Разом із тим повагу, в нас викликають уболівальники суперників, які приїжджають підтримати свої команди на ОСК Металіст. Завжди раді глядачам на нашому стадіоні і вважаємо важливим створити необхідні умови для комфортного вболівання, незалежно від того, якому клубу вони співпереживають", – йдеться у заяві.

Вочевидь, на такий крок Металіст пішов після історії з власними фанатами в Кривому Розі. Там активних уболівальників харків'ян відмежували від інших ґратами.

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