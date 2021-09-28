Металіст зніме загороджувальну сітку на домашній арені – урок для Кривбаса
Керівництво харківського Металіста вирішило позбутися загороджувальної сітки на гостьовому секторі ОСК Металіст.
Харків'яни знімуть загороджувальну сітку на гостьовому секторі Південної трибуни, повідомляє офіційний сайт клубу.
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"Одним із ключових чинників взаємоповаги й цивілізованості є рівноправність у ставленні до учасників футбольного матчу, зокрема, до вболівальників гостьової команди. Ми з любов’ю ставимося до своїх фанів, які грають виняткову роль у життєдіяльності футбольного клубу Металіст.
Разом із тим повагу, в нас викликають уболівальники суперників, які приїжджають підтримати свої команди на ОСК Металіст. Завжди раді глядачам на нашому стадіоні і вважаємо важливим створити необхідні умови для комфортного вболівання, незалежно від того, якому клубу вони співпереживають", – йдеться у заяві.
Вочевидь, на такий крок Металіст пішов після історії з власними фанатами в Кривому Розі. Там активних уболівальників харків'ян відмежували від інших ґратами.
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