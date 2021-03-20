Екс-гравець Шахтаря Володимир Пятенко вважає, що тепер "гірникам" нічого не заважатиме у гонитві за Динамо.

"Чи є у Львова шанси у матчі з Шахтарем? Важко сказати. Шахтар на сьогоднішній день не такий стабільний, як раніше, команду трохи трясе.

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Але не думаю, що це такі серйозні проблеми, які можуть вплинути на команду в УПЛ. У "гірників" майже два склади сильних виконавців. Тому, напевно, у матчі зі Львовом буде ротація, і той, хто вийде на поле, буде намагатися, щоб виправдати довіру. Тим більше, що Шахтар закінчив виступи у Лізі Європи і тепер повинен зосередитися на тому, щоб наздогнати Динамо", – сказав Пятенко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок 19-го туру УПЛ між Львовом та Шахтарем відбудеться у неділю, 21 березня. Початок зустрічі о 17:00.

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