Экс-игрок Шахтера Владимир Пятенко считает, что теперь "горнякам" ничего не будет мешать в погоне за Динамо.

"Есть ли у Львова шансы в матче с Шахтером? Трудно сказать. Шахтер на сегодняшний день не так стабилен, как раньше, команду немного трясет.

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Но не думаю, что это такие серьезные проблемы, которые могут повлиять на команду в УПЛ. У "горняков" почти два состава сильных исполнителей. Поэтому, наверное, в матче со Львовом будет ротация, и тот, кто выйдет на поле, будет стараться, чтобы оправдать доверие. Тем более, что Шахтер закончил выступления в Лиге Европы и теперь должен сосредоточиться на том, чтобы догнать Динамо", – сказал Пятенко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок 19-го тура УПЛ между Львовом и Шахтером состоится в воскресенье, 21 марта. Начало встречи в 17:00.

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