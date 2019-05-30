Львів – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В рамках 32-го туру УПЛ Львів розгромно поступився Шахтарю. Дивіться відеоогляд поєдинку Львів – Шахтар на "Футбол 24".

Всі голи у звітному матчі були забиті у другому таймі. Влучні удари Дентінью, Степаненка та Коваленка принесли Шахтарю переконливу перемогу.

Шахтар в останньому матчі чемпіонату розгромив Львів

Перемога "гірників" не змінила ситуації в турнірній таблиці: Шахтар набрав 83 очки і залишився на першому місці, Львів з 34-ма пунктами замкнув першу шістку.