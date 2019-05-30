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Львів – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

30 травня 23:17 156 Читать на русском
Львів – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Львів – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

 В рамках 32-го туру УПЛ Львів розгромно поступився Шахтарю. Дивіться відеоогляд поєдинку Львів – Шахтар на "Футбол 24".

 
Дентінью 65’
Тарас Степаненко 78’
Микола Матвієнко 85’
65’ Дентінью
78’ Тарас Степаненко
85’ Микола Матвієнко

Всі голи у звітному матчі були забиті у другому таймі. Влучні удари Дентінью, Степаненка та Коваленка принесли Шахтарю переконливу перемогу.

Шахтар в останньому матчі чемпіонату розгромив Львів

Перемога "гірників" не змінила ситуації в турнірній таблиці: Шахтар набрав 83 очки і залишився на першому місці, Львів з 34-ма пунктами замкнув першу шістку.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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