Шахтар в останньому матчі чемпіонату розгромив Львів

В рамках 32-го туру УПЛ Львів розгромно поступився Шахтарю. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Останню гру у чемпіонаті України провели Львів та Шахтар. Матч, який не мав жодного турнірного значення, дозволив наставникам поексперементувати і виставити досить несподівані склади. Цей поєдинок став дебютним для захисника "гірників" Валерія Бондаренка і останнім для наставника львів’ян Богдана Блавацького.

Вже на третій хвилині Шахтар здобув право на штрафний поблизу воротарського майданчика. Манор Соломон виконав навіс, однак удар Фернандо заблокували захисники. За чотири хвилини знову зі стандарту потужно пробивав Віктор Коваленко – Богдан Сарнавський впевнено забрав м’яч.

На 16-й хвилині Дентіньйо після навісу Маркіньйоса Сіпріано з центру штрафного майданчика пробивав головою, однак м’яч пролетів значно вище воріт. В середині першого тайму Бруно перевірив на міцність стійку воріт гостей – і цей удар став першим небезпечним у матчі. Шахтар одразу ж кинувся у контратаку і Сіпріано потужно пробив прямо у руки голкіперу. Наприкінці тайму Педро впав у штрафному майданчику "гірників" натякаючи на пенальті, однак все що отримав бразилець – жовта картка за симуляцію. Загалом перший тайм більше нагадував тренування – команди перепасовувались у центрі поля і лише час від часу вибігали в атаки.

Маріуполь сенсаційно обіграв Зорю і опустив луганців на п’яту сходинку

Друга "сорокап’ятихвилинка" мало не розпочалась голом: захисники Львова розігрували м’яч у власному штрафному і Сарнавський ледве встиг вибити м’яч перед набігавшим Дентінью. На 52-й хвилині Соломон відпасував на Фернандо і той, обійшовши кількох захисників, намагався створити максимально комфортні умови для удару. Однак затягнув з рішенням і гострота моменту була нівельована захисниками Львова.

На 65-й хвилині Коваленко знайшов пасом Соломона, який видав точну передачу на ногу Дентінью – 0:1.

На 74-й хвилині Коваленко пробивав між ніг Сарнавському, однак голкіпер Львова продемонстрував чудову реакцію. За чотири хвилини після розіграшу штрафного у воротарському майданчику "синьо-золотих" виникла паніка, якою скористався Тарас Степаненко: влучно зігравши на добиванні він вистрілив гарматним ударом у дев’ятку. Мав нагоду збільшити рахунок і Тете, однак Сарнавський впевнено зреагував на його удар і відвів небезпеку від своїх воріт. На 85-й хвилині після тривалої комбінації, яку розпочав Марлос, м’яч опинився у Матвієнка і той потужно пробив під поперечину. Траєкторію м’яча змінив захисник львів’ян і рахунок став 0:3.

Перемога "гірників" не змінила розкладів у турнірній таблиці: Шахтар набрав 83 очка і залишився на першому місці, Львів з 34-ма пунктами замкнув першу шістку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ