Львов – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

В рамках 32-го тура УПЛ Львов разгромно уступил Шахтеру. Смотрите видеообзор поединка Львов – Шахтер на "Футбол 24".

Все гола в отчетном матче были забиты во втором тайме. Точные удары Дентиньо, Степаненко и Коваленко принесли Шахтеру убедительную победу.

Шахтер в последнем матче чемпионата разгромил Львов

Победа "горняков" не изменила ситуации в турнирной таблице: Шахтер набрал 83 очка и остался на первом месте, Львов с 34-ю пунктами замкнул первую шестерку.