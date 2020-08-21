Львів – Минай: поєдинок першого туру офіційно перенесли через COVID-19

Дебют Миная у найвищому дивізіоні чемпіонату України відкладається на невизначений термін.

Матч чемпіонату України між Львовом і Минаємо офіційно перенесений через спалах коронавірусу у львівській команді, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Інфікованих футболістів було одразу ж відправлено на самоізоляцію. Рішення щодо дати проведення матчу буде ухвалено пізніше.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, у ФК Львів виявили шість позитивних тестів на COVID-19, з них як мінімум 4 – це гравці першої команди. Поєдинок було заплановано на суботу, 22 серпня.

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