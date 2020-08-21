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Львів – Минай: матч УПЛ під загрозою зриву – у таборі "містян" лютує спалах COVID-19

11:53 - Читать на русском
Львів – Минай: матч УПЛ під загрозою зриву – у таборі "містян" лютує спалах COVID-19
Львів / ФК Львів

Журналіст каналів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо ситуації у таборі "синьо-золотих".

 

"Стартовий тур УПЛ відбудеться не у повному обсязі. У ФК Львів 6 позитивних тестів на COVID-19, з них як мінімум 4 – це гравці першої команди. Відповідно матч з Минаєм перенесуть на невизначений термін", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Минай підсилився двома вихованцями Шахтаря

Нагадаємо, підопічні Георгія Цецадзе мали стартувати у новому сезоні поєдинком проти Миная вже завтра, 22 серпня, о 14:00.

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Теги
коронавірус Львів - Минай Ігор Бурбас Минай Минай Львів Львів
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