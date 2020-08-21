Львів – Минай: матч УПЛ під загрозою зриву – у таборі "містян" лютує спалах COVID-19

"Стартовий тур УПЛ відбудеться не у повному обсязі. У ФК Львів 6 позитивних тестів на COVID-19, з них як мінімум 4 – це гравці першої команди. Відповідно матч з Минаєм перенесуть на невизначений термін", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Минай підсилився двома вихованцями Шахтаря

Нагадаємо, підопічні Георгія Цецадзе мали стартувати у новому сезоні поєдинком проти Миная вже завтра, 22 серпня, о 14:00.

Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ