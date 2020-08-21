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Львов – Минай: поединок первого тура официально перенесли из-за COVID-19

14:54 - Читати українською
Львов – Минай: поединок первого тура официально перенесли из-за COVID-19
Львов / ФК Львов

Дебют Миная в высшем дивизионе чемпионата Украины откладывается на неопределенный срок.

 

Матч чемпионата Украины между Львовом и Минаем официально перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Инфицированные футболисты были сразу же отправлены на самоизоляцию. Решение о дате проведения матча будет принято позже.

Напомним, по сообщению СМИ, в ФК Львов обнаружили шесть положительных тестов на COVID-19, из них как минимум 4 – это игроки первой команды. Поединок был запланирован на субботу, 22 августа.

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