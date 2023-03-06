Друга частина сезону для Миная розпочалася з розгрому від Шахтаря. Як показали подальші події, нічого страшного не сталось – закарпатці програли лише з рахунком 1:4, а не 0:7. Та і кілька непоганих моментів, окрім випадкового голу, команда створила, а це багато значить.

Робити далекоглядні висновки з цієї поразки немає сенсу, адже різниця в класі занадто велика. Справжній чемпіонат для Миная починається лише зараз, коли пішли суперники співставного рівня. Завдання відповідні – "лисиці" повинні за будь-яку ціну перемагати Львів, аби покинути зону вильоту вже за підсумками поточного туру.

Підопічні Володимира Шарана не заслуговують на передостанню позицію. За підсумками першого кола УПЛ вони набрали майже 20 очікуваних очок – цього мало б вистачити на четверту сходинку, однак команда не забила аж 6,42 очікуваних голи. У Миная найбільший недобір в сезоні УПЛ. Матч проти Шахтаря продемонстрував цей недолік повною мірою, а після втрати Хахльова й Кулієва кількість моментів точне не зросте.

Чи зможе Львів скористатись цими недоліками? Сказати важко, але однозначно "містяни" не повинні були скочуватись на останню позицію в турнірній таблиці. Так, в атаці колектив не вражав (10,46 xG, а забили ще менше), але ж захист працював непогано – суперники награли лишень на 10,7 очікуваних голів.

Втім, підопічні Олега Дулуба пропустили аж 18 м'ячів, що великою мірою пов'язано з поганою формою голкіперів. Як наслідок, клуб недорахувався аж 7,31 очка – це найбільший недобір за цим показником в УПЛ. Прикро, адже в ідейно-тактичному плані Львів не можна було назвати примітивним. Тренерський штаб старався.

А от керівництво клубу навіть перестаралось, влаштувавши трансферне безумство. "Містяни" позбулись аж 14 футболістів, причому лише за Крушинського отримали якісь гроші, а Муравського й Альваро (пам'ятаєте такого?) відправили в оренду. Васильєв, Нич, Полегенько, Шишка, Бойко, Мишенко, Якимів – всі ці гравці були основними або наближеними до основи.

Замість них Львів підписав аж 15 футболістів. З найбільш помітних придбань – голкіпери Рибка (витягував на собі жахливу оборону Металіста) та Юрчук (екс-дніпровець явно буде другим номером), форвард Есеола (він не підійшов Максимову свого часу), вінгер Богунов (був відсторонений на 2 роки за участь в "договірняку" в Білорусі), орендований у Динамо опорник Алібеков, центрбек Дитятьєв і 35-річний фулбек Сімінін. Тепер Олегу Дулубу треба робити щось з цим добром.

Подивимось, як довго цей набір футболістів буде перетворюватись у щось схоже на команду, хоча в принципі трансферна кампанія симпатична. Спаринги на тривалих зборах демонстрували непогані результати – у дев'яти матчах львів’яни здобули чотири перемоги, три рази зіграли внічию та зазнали лишень дві поразки. Щоправда, новачки вливались у колектив і по ходу підготовки, і вже після неї.

Словом, Олегу Дулубу не позаздриш, однак його команді відступати вже нікуди. Минай потрібно перемагати за будь-яку ціну – і не тільки Минай. Навіть до зони перехідних матчів Львову не вистачає п'яти залікових балів, а до рятівної 12-ї сходинки треба нівелювати розрив аж у сім.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Минай

Львів: Рибка – Нікітюк, Габріел, Вовкун – Грисьо, Мільченко, Бєляєв, Алібеков, Р. Михайлів – Есеола, Бугай

Минай: Бандура – Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін – Вітенчук, Шишка – Воробчак, Твердохліб, Гечев – Вишевський

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери дають практично рівні коефіцієнти на перемогу кожної з команд. Насправді такий підхід можна застосовувати до будь-якого матчу УПЛ без участі верхньої трійки, адже логіки в цих поєдинках немає взагалі. Балом заправляє Його Величність Рандом. Все залежить від стану газону, суддівства, настрою, поривів вітру чи якості сну окремих футболістів.

Якщо ж шукати раціональне зерно, то трішки перспективнішим виглядає Минай. Закарпатці демонструють відносно непоганий футбол у тактичному плані, а в кадровому плані їх не штормило так сильно, як Львів. Саме тому ми поставимо на перемогу підопічних Володимира Шарана.

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