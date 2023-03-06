Вторая часть сезона для Миная началась с разгрома от Шахтера. Как показали дальнейшие события, ничего страшного не произошло – закарпатцы проиграли лишь со счетом 1:4, а не 0:7. Да и несколько неплохих моментов, кроме случайного гола, команда создала, а это много значит.

Делать далеко идущие выводы из этого поражения нет смысла, ведь разница в классе слишком велика. Настоящий чемпионат для Миная начинается лишь сейчас, когда пошли соперники сопоставимого уровня. Задачи соответствующие – "лисы" должны любой ценой побеждать Львов, чтобы покинуть зону вылета уже по итогам текущего тура.

Подопечные Владимира Шарана не заслуживают предпоследнюю позицию. По итогам первого круга УПЛ они набрали почти 20 ожидаемых очков – этого должно было бы хватить на четвертую строчку, однако команда недозабила аж 6,42 ожидаемых гола. У Миная самый большой недобор в сезоне УПЛ. Матч против Шахтера продемонстрировал этот недостаток в полной мере, а после потери Хахлева и Кулиева количество моментов точно не возрастет.

Сможет ли Львов воспользоваться этими недостатками? Сказать трудно, но однозначно "горожане" не должны были скатываться на последнюю позицию в турнирной таблице. Да, в атаке коллектив не впечатлял (10,46 xG, а забили еще меньше), но защита работала неплохо – соперники наиграли только на 10,7 ожидаемых голов.

Впрочем, подопечные Олега Дулуба пропустили аж 18 мячей, что во многом связано с плохой формой голкиперов. Как следствие, клуб недосчитался аж 7,31 очка – это самый большой недобор по данному показателю в УПЛ. Обидно, ведь в идейно-тактическом плане Львов нельзя было назвать примитивным. Тренерский штаб старался.

А вот руководство клуба даже перестаралось, устроив трансферное безумие. "Горожане" лишились аж 14 футболистов, причем только за Крушинского получили какие-то деньги, а Муравского и Альваро (помните такого?) отправили в аренду. Васильев, Нич, Полегенько, Шишка, Бойко, Мишенко, Якимов – все эти игроки были основными или приближенными к основе.

Вместо них Львов подписал аж 15 футболистов. Из наиболее заметных приобретений – голкиперы Рыбка (вытягивал на себе ужасную оборону Металлиста) и Юрчук (экс-днепровец явно будет вторым номером), форвард Эсеола (он не подошел Максимову в свое время), вингер Богунов (был отстранен на 2 года за участие в "договорняке" в Беларуси), арендованный у Динамо опорник Алибеков, центрбек Дитятьяв и 35-летний фулбек Симинин. Теперь Олегу Дулубу надо делать что-то с этим добром.

Посмотрим, как долго этот набор футболистов будет превращаться во что-то похожее на команду, хотя в принципе трансферная кампания симпатичная. Спарринги на длительных сборах демонстрировали неплохие результаты – в девяти матчах львовяне одержали четыре победы, три раза сыграли вничью и потерпели всего два поражения. Правда, новички вливались в коллектив и по ходу подготовки, и уже после нее.

Словом, Олегу Дулубу не позавидуешь, однако его команде отступать уже некуда. Минай нужно побеждать любой ценой – и не только Минай. Даже до зоны переходных матчей Львову не хватает пяти зачетных баллов, а до спасительной 12-й строчки надо нивелировать разрыв аж в семь.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Минай

Львов: Рыбка – Никитюк, Габриэл, Вовкун – Грисьо, Мильченко, Беляев, Алибеков, Р. Михайлов – Эсеола, Бугай

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Витенчук, Шишка – Воробчак, Твердохлеб, Гечев – Вишевский

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры дают практически равные коэффициенты на победу каждой из команд. На самом деле такой подход можно применять к любому матчу УПЛ без участия верхней тройки, ведь логики в этих поединках нет вообще. Балом прав Его Величество Рандом. Все зависит от состояния газона, судейства, настроения, порывов ветра или качества сна отдельных футболистов.

Если же искать рациональное зерно, то немного перспективнее выглядит Минай. Закарпатцы в принципе демонстрируют относительно неплохой футбол в тактическом плане, а в кадровом плане их не штормило так же сильно, как Львов. Именно поэтому мы поставим на победу подопечных Владимира Шарана.

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