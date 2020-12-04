Поєдинок між львівською та закарпатською командами у першому турі чемпіонату України не відбувся через спалах коронавірусу у складі "містян". Гру перенесли спочатку на 15 листопада, а згодом – на середину грудня.

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За інформацією видання Meta Ratings, керівники клубів робили зусилля, щоб суперники з'ясували відносини 8 або 15 грудня, але все ж довелося перенести зустріч. Таким чином, поєдинок між аутсайдерами УПЛ пройде орієнтовно наприкінці березня 2021 року.

Нагадаємо, після 11-ти турів Минай посідає у турнірній таблиці чемпіонату України 11 сходинку, набравши 9 очок, Львів з 7 пунктами йде передостаннім.

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